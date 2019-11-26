香港區議會選舉於24日舉行，受到反送中運動影響，一改過往投票率低迷情況，累積投票人數為285萬，投票率69.04％，雙雙打破香港歸中後所有選舉紀錄。而民主派獲得了壓倒性的勝利，在民選的452席次中拿下了388席，席次占比為85.9%。

此次泛民派有許多政治素人參選，其中在觀塘月華區當選的候選人梁凱晴打敗了連任三屆的建制派候選人徐海山，一戰成名。另外她甜美的外型、姣好的身材更引起日本網友的暴動，封她是「港版綾瀨遙」。(圖/取自日本論壇)

此次泛民派有許多政治素人參選，其中在觀塘月華區當選的候選人梁凱晴打敗了連任三屆的建制派候選人徐海山，一戰成名。另外她甜美的外型、姣好的身材更引起日本網友的暴動，封她是「港版綾瀨遙」。

據《香港01》報導，梁凱晴畢業於理工大學會計系，在她宣布參選後，當天晚上即被一名老翁以硬物襲擊後腦，該名行兇的老翁在逞凶後隨即離去。面對這些恐嚇，梁凱晴絲毫不畏懼，她更表示，「正正因為他威嚇我，我更要站出來說我不害怕你對我的打壓」。在該次的選舉，梁凱晴憑著自己的努力和選民的支持，擊敗了強勁的對手。得知她當選後，有非常多日本網友開心的「隔海」發訊息祝賀她。

(中時電子報)