預備提交菲律賓國會的內部報告顯示，北京已全面控制菲律賓電網，萬一爆發衝突時，就可以切斷電力。

據CNN新聞網26日報導，中國大陸國家電網擁有菲律賓國家電網公司（NGCP）40％的股份。而自2009年以來，這家私人財團就負責經營菲律賓電力事業。自從10年前中菲首度達成協議後，菲律賓對中方可能干擾當地電力系統的憂慮便揮之不去。

(中時電子報)