全面控制 CNN：陸可隨時切斷菲電力 11:102019/11/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 預備提交菲律賓國會的內部報告顯示，北京已全面控制菲律賓電網，萬一爆發衝突時，就可以切斷電力。 據CNN新聞網26日報導，中國大陸國家電網擁有菲律賓國家電網公司（NGCP）40％的股份。而自2009年以來，這家私人財團就負責經營菲律賓電力事業。自從10年前中菲首度達成協議後，菲律賓對中方可能干擾當地電力系統的憂慮便揮之不去。 (中時電子報) #南海 #菲律賓 #中國 #電力 #電網 #衝突 #斷電 也許您會感興趣 推薦閱讀 南海祕密大練兵 陸實測戰時指揮系統 08:382019/02/21 軍事 逐出南海解放軍 菲要美第7艦隊全員出動 11:102019/07/09 軍事 美中灰色地帶戰術恐引爆南海衝突 12:332019/10/21 軍事 專為南海設計 陸海鯨潛航創紀錄 09:202019/11/09 軍事 挑戰陸警告！美軍艦連兩天南海行 08:502019/11/22 軍事 國際熱門新聞 路透：陸深圳設香港危機中心 擬換中聯辦主任 - 國際 金正恩視察女兵連 女兵反應一個樣 - 國際 車窗驚天一裂 特斯拉竟接到近15萬輛訂單 - 國際 出人命！澳查陸資助共諜選國會議員 - 國際 僅用簡單手段…德博物館336億珠寶全遭竊 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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