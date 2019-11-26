香港上市公司「中國創新投資」遭自稱大陸間諜「王立強」指控，受到中共高層指示，滲透港台，建立情報機關。該公司負責人向心、龔青夫婦24日被擱截，已被現限制出境出海。內政部長今天到花蓮視察被問到此事，他強調，共諜案是檢察官偵辦中，偵查不公開，至於這起共諜案被抨擊有點「瞎」，他則說，國際媒體與澳洲都有相關報導與說明，「我們有一定根據也會尋求國際合作一同處理！」

徐國勇說，偵辦中的案件，他不方便公開，也不能夠就實質內容做相關的發言，它是屬於機密，除非檢察官在考量一些相關的狀況的時候，檢方要公布才能，至於本案夫妻行蹤，「移民署，該掌握的都不會漏掉」，因此在出境地一時間，就依法留置就相關疑慮進行詢問調查，案子交由檢察官指揮處理。

媒體問，《反滲透法》何時通過，徐國勇則說，這由立法院來做相關決定，因為它是委員的提案，我們尊重立法院與委員立法程序。

有關大陸化名間諜王立強案，引發台灣朝野議論，親民黨宋楚瑜競選辦公室發言人于美人呼籲國安局、境管局及金管局必須向國人說明，也認為王立強「根本就是大陸版的黃琪」。整起過程的確「有點瞎」。為此徐國勇說，這起共諜案，澳洲媒體報導而當地政府也做了相關說明，「我想我們會有根據來尋求國際的合作，共同處理這起案子」。

徐國勇還說，至於，限制出海出境是一個司法動作，絕不是一個政治動作，也沒有什麼政治動作，檢察官執行這個職務，都是獨立的，勿聯想。

(中時 )