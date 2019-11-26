據澳洲媒體報導，一名自稱在香港、台灣、澳洲擔任間諜的中國大陸特務王立強（Wang William Liqiang），日前向澳洲投誠，爆料大陸企圖干擾台灣2020總統大選，2018年更曾提供韓國瑜高達2000萬人民幣。韓動怒說重話，各方聲援不斷，王也傳出詐欺犯身分；今韓副手參選人張善政更直接怒嗆蔡英文，要他把事情查清楚。

針對此案韓國瑜說重話，表示自己若有拿中共一塊錢，將會立刻退出總統大選。新本市前市長朱立倫也痛批，目前看到的資訊非常分歧，甚至爆料內容只能用「天方夜譚」四字形容，他相信台灣民主自由已成熟到不會受任何不當力量影響。不僅如此，就連中將退伍的軍情局前副局長翁衍慶也直言，王立強根本是個乳臭味甘的小孩、從頭到尾都在瞎扯，簡直電影看太多在騙外行人，目的在詐欺澳洲政治庇護。

張善政今日召開記者會，宣布成立副總統競選辦公室，當中分為三支箭：國政選戰中心、國政顧問團、副總統辦公室作業小組。

被問到最近共諜案時，張善政表示此事有諸多不合理之處，期待蔡英文總統查的水落石出，不要只有表面動作。例如前幾天大陸公布資料指稱王立強是詐欺犯，蔡政府應派人去大陸取得資料研判王立強是否真為詐欺犯。

(中時電子報)