宇芽被男友拖出電梯。（圖／翻攝自微博）

大陸知名仿妝網紅宇芽，25日驚爆被男友家暴，她PO出被拖出電梯影片佐證，後悔沒早點看清對方真面目，直到男友威脅若把家暴一事說出，他就去自殺，宇芽才清醒決心分手。

宇芽透露去年認識了44歲、離過3次婚的沱沱，對方是編劇、藝術家，還出過書和畫冊，加上給人善良正直的形象，堪稱完美才子，讓她深深被吸引，之後就決定在一起，她還覺得自己很幸運，能遇到這麼完美的人，未料，兩人開始交往後，沱沱也漸漸露出真面目，常為小事就痛罵她。

交往半年後，宇芽第一次被家暴，因沱沱和年輕正妹單獨出遊，宇芽不滿質問她，卻被狠狠打了10幾下耳光，她當下相當震驚，但因為對方趕緊道歉示好，她選擇原諒，沒想到之後又發生第二次、第三次，而第四次她收到男友以死要脅私訊，她跑到對方家查看卻又挨打，她逃出要搭電梯離開，沱沱卻追上來強行拉腳將她拖出。

「我不知道他下面要幹嘛，我特別害怕」，宇芽被拖出電梯後，就被掐脖、抓頭使勁往牆上撞，但又因為心軟原諒，沒想到才隔1週，宇芽只是隨口一句話，又被男友痛毆，踩臉、踹身體，還威脅如果把家暴一事說出，他就去自殺，直到那時候，宇芽才決心分手。

而她和曾被沱沱施暴的人，都勇敢站出來指控，就是希望未來不要有人再被騙，並表示沱沱在網路裝出很正直模樣，其實是個家暴、猥褻，甚至強迫女學生發生性關係的人，「我更後悔自己為什麼沒有早點看清他的真面目，為什麼沒有第一時間報警，希望大家都不要遇到任何暴力，如果遇到一定要及時報警，保護好自己」。

(中時電子報)