大阪的大丸百貨梅田店的部分賣場讓女店員在生理期期間在胸前別上「生理徽章」告知顧客，此創意引起不少人的反感。有人說，「店員生理期跟顧客有什麼關係？」 ，也有人說，「將店員的生理狀況公諸於世的企業真的很奇怪！」。

大丸梅田店11月22日新開了名為「michi kake」的賣場，賣的是女性服飾、美容用品、化妝品、中藥茶等隨著女性身體周期及心理的變化來選擇提供各式各樣的商品。

「生理徽章」別在名牌的下方，圖案採用的是日本有名的漫畫《小生理》的主角插圖，但每個店員可以自行決定要不要別這個徽章。該店店長表示，性和生理一直被視為禁忌的話題，但隨著《小生理》漫畫的流行，大家可以更開放地去討論這個話題。百貨公司推此新主題也是希望傳達正面的訊息。

現在日本已不是男主外女主內了，男女都工作的情形增加，且呼籲企業在業務內容及責任上不要男女有別，要求男女平等。但事實上，男女最大的不同是，女性每個月都會因賀爾蒙不同而產生無法抗拒的身心變化，有不少人會因月經前症候群引起腹痛、水腫、皮膚粗糙、便秘等症狀，在精神上也往往會焦燥不安、無力、集中力和判斷力下降等，男性是很難理解女性這些痛苦的。

大丸梅田店深知此舉可能會引起不少批評，但之所以要將這樣做，是希望大眾對同樣在職場工作的女性能有所理解，鼓勵男性可以在女性生理期期間多多分擔她的工作，或允許她回家休息、在家工作等。女顧客也可以較輕鬆地與女店員聊些難以啟齒的煩惱。

除了「生理徽章」之外，該賣場還設有諮詢咖啡廳，讓顧客匿名詢問有關生理上的問題，也會邀請婦產科醫生定期舉辦有關解決女性煩惱的活動。

(中時電子報)