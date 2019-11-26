國民黨立委與台中市政府官員今天上午在立法院舉行「中市府促中火改善 蔡政府全力護航」記者會。（趙婉淳攝）

國民黨台中市立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧今天偕同台中市副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超到立法院舉行記者會。高呼「中央偷吃步，減煤沒半步，我只想好好呼吸」，並簽署「既然通過環評增加2部燃氣機組，就應同步減掉4部燃煤機組」，以及「中央與台電必須尊重台中市自治條例精神」等訴求，痛批中央不得開後門增加10％燃煤量的霸王條款。

國民黨立委江啟臣說，前市長林佳龍任內訂定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，從2016年1月26日生效，規範中火在4年內需減煤4成至1104萬噸。

江啟臣質疑，不料，在明年1月25日減煤期限即將屆滿前，中央政府出奧步，環保署發公文給台電，得增加10％燃煤量，也就是燃煤量可增為1210萬噸，在開台中人的玩笑嗎？

江啟臣指出，從今年1月26日至11月24日，中火實際生煤使用量為1103.69萬噸，以每天增加3萬噸燃煤量，這幾天近乎要破表，因此台電緊急向中央求援，由環保署推出霸王條款，痛斥中央根本就是空汙的幫手與殺手。

國民黨立委顏寬恒批評，中市府接連查獲中火放流水「硼」排放超標，假使長期暴露在汙染環境中，恐破壞男性生殖系統，懷孕女性的胎兒也可能遲緩畸形，痛心告訴蔡政府高抬貴手，讓中部鄉親有絕對生存與呼吸權。

國民黨立委沈智慧說，肺癌死亡人數居高不下，更佔癌症死亡者中的兩成，蔡政府最大禍心為包庇做非核家園，減少的電就從中火來發電，因此要斤斤計較，但去年通過以核養綠公投，顯示為全民共識，質疑為何還要拿台中市民的生命來交換。

台中市政府環保局長吳志超解釋，環保署一紙函文，讓中火生煤用量一口氣有10％誤差值，等同讓中火可多燒110萬噸的生煤，相當於25天火力全開，痛批中央漠視中部人健康，也不耍市議會自治條例決議，讓中市府一整年努力，一夕之間被抹滅。

台中市副市長楊瓊瓔表示，中火的溫室氣體排放量佔全國第一，直到盧秀燕任市長近一年後，才讓台中天空稍稍有白雲，沒想到11月11日接到中央來函，要求中市府配合10％誤差值的生煤量，形同瓦解這一年來的努力。

(中時 )