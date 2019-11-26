澳洲媒體Nine傳媒將「共諜」王立強案與我外交部次長徐斯儉專訪片段剪輯在同一檔新聞節目，國民黨台北市議員徐弘庭在臉書質疑徐斯儉以及民進黨政府根本是在「養案」。對此，外交部發言人歐江安今天呼籲特定政治人物與政黨自重，若對外發表外交專業議題，歡迎先跟外交部聯繫歡迎查證，外交部對於抹黑、栽贓表達強烈遺憾。

歐江安表示，外交部理解大部分國際專訪從提出申請、實際訪問、後製剪輯，都需要花時間，徐次長專訪是在10月28日進行，當時並未觸及王立強的案子，且王立強案是11月23才由澳媒揭露，「專訪時這案子根本不存在，根本不可能去談，當然沒觸及。」

歐江安進一步表示，徐次長談得是大戰略、大原則，是中國侵略性作為以及邦交國問題，沒有時間緊迫性，因此可以理解媒體會搭配時事議題一起播出。

歐江安指出，對於若干政治人物不明白道理，本末倒置、時間錯置，惡意栽贓外交事先知道，甚至是外交部出錢，「對於這樣的抹黑、栽贓表達強烈遺憾。」

歐江安說，外交不分藍綠、超越黨派，外交官屬於國家不屬於政黨，我們要要面對的敵人在外面，不在裡面，政治人物不應該因為選舉利益的考量，惡意栽贓外交部，抹黑政府。

歐江安呼籲特定政治人物與政黨自重，若對外發表外交專業議題，歡迎先跟外交部聯繫歡迎查證，外交部對於抹黑、栽贓表達強烈遺憾。

(中時 )