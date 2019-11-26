椎間盤突出的症狀包括手腳麻痺、頸部痠痛、大小便不順等，若未妥善治療，可能因神經受壓迫而導致癱瘓。（林周義攝）

46歲的小明（化名）上班時需長時間使用電腦，回到家後又滑手機，最終出現肩頸痠痛、雙腳緊繃等狀況。醫師檢查後發現，男子的脊髓受壓迫，頸部相當脆弱，只要不小心跌倒或被推，就有可能癱瘓。

一個頭約有4.5公斤重，曾有研究指出，頸部彎曲15度，頸椎就承受12公斤壓力，相當於1歲半小孩的重量；彎曲30度，則承受4歲小孩的重量；彎曲45度，相當於承受6歲小孩重量；彎曲60度，則相當於8歲小孩坐在脖子上。

書田診所神經內科主任黃啟訓表示，受智能手機、平板電腦普及化影響，低頭族（phubber）也越來越多。過去因椎間盤突出（頸椎骨刺）而求診的患者以50、60歲以上民眾為主，現在30歲以上的患者也越來越多，有年輕化趨勢。

以小明為例，先前因頸部痠痛而找人按摩，症狀沒改善，走路仍然一跳一跳。經過核磁共振檢查，發現他長期姿勢不良，每天除上班用電腦，下班滑手機，頸部因長期低頭遭受壓力，導致椎間盤突出，進而壓迫脊椎。若未及時動手術，恐因壓迫神經而癱瘓。

椎間盤突出的初期症狀包括手腳麻痺、頸部痠痛、大小便不順等。若及早發現，可採取復健治療，嚴重者則需動手術。黃啟訓提醒民眾，使用3C產品時，應避免頸部過於彎曲，切勿同一姿勢維持過久，每30分鐘就應起身活動頸部。

(中時 )