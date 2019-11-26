北市府顧問蔡壁如聲稱柯粉號召投在選票上寫上市長柯文哲名稱投廢票，測試2024總統大選支持度。柯文哲26日表示，不用啦，平常心就好，不想投就不要投就好，不要破壞選票。

柯文哲今早出席和興水岸社宅動土典禮，被問及柯粉發起的廢票運動，他說，平常心就好，選票還是維持乾淨，2024的事情不用2020就在煩惱，選票還是乾乾淨淨，不想投就不要投就好，不要破壞選票。

至於是否可成為指標，柯文哲認為，去年這個時候民進黨一片哀鴻遍野，現在局勢又翻過來，台灣民意鐘擺效應擺來擺去，所以每天做好自己的事，基本盤固好就好，不要去想4年後的事，不要想那麼多。

此外，《DailiyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查各政黨推出不分區立委名單好評影響前20強，民眾黨有4人進榜、國民黨2人、民進黨8人。

柯文哲對此說，才4名而已還要努力，他驚訝民進黨有7個，廣告做不好要再努力，我們的名單好多了，他也強調，贏國民黨不是光榮的事好不好，輸給民進黨是可恥的事。

(中時 )