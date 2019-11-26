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2020大選戰況激烈，國民黨總統候選人韓國瑜的選情也相當嚴峻，近來多次民調都輸給總統蔡英文，而今日「兩岸政策協會」發布最新民調，韓國瑜民調又以28.3%敗給蔡英文的50.0%，而宋楚瑜則獲得了7.2%。

其中，在政黨支持度上民進黨獲得34.7%、國民黨25.9%、民眾黨6%，其餘政黨皆不足5%，親民黨4.2%、時代力量2.7%、新黨1.4%、綠黨1.1%、國會政黨聯盟0.3%、台灣基進1.3%、一邊一國行動黨0.5%，而有21.7%表示未決定。

這是國民黨繼總統候選人支持度後，連政黨支持度都被民進黨「黃金交叉」，網友直呼「假民調啊」、「兩岸政策協會是偏藍還偏綠啊」、「政黨票都能逆轉，偉哉吳主席」、「感謝吳主席優質不分區名單」、「快黃金叉燒了」、「差距繼續拉大」、「政黨票綠的猛超車藍的是確定的了」、「穩了！」大多認為國民黨上星期提出的不分區立委名單對於政黨支持度影響甚重。

(中時電子報)