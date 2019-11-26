冬天腳步近了！來日本韓國賞雪、滑雪吧！迎接冬季來臨，各國景色開始換上雪白衣裳，準備好在雪地裡享受銀白世界的樂趣嗎？如到日本東北山形尋「神隱少女」、藏王狐狸村看小傢伙、白川鄉點燈、韓國滑雪趣！旅遊平台KKday精選日韓最獨特的滑雪玩法，準備煽惑你的挑戰基因。若是想來一場溫馨的親子冬日之旅，留下美好的冬日痕跡。

銀山溫泉。（KKday提供）

銀山溫泉位於日本東北山形縣山間地區，更是宮崎駿電影「神隱少女」的靈感之鄉。大雪紛飛的復古街景中溫泉旅館林立，走在溫泉小鎮的街道上，彷彿進入電影中的湯屋場景，浪漫又神秘的氛圍，吸引不少旅人探訪。來到冬季的日本東北，日本規模最大的山形藏王樹冰也是不可錯過的震撼美景，隨著纜車高度緩緩上升，大自然鬼斧神工的壯麗奇景映入眼簾，一秒置身無與倫比的銀白世界神秘氣息中。

藏王狐狸村。（KKday提供）

探訪銀白世界時，如果你看到雪地上小小的痕跡，別懷疑，那正是冬天最萌的雪季「痕」角色—狐狸。在日本，狐狸代表的是事業興隆、五穀豐收、闔家平安的美好之意。藏王狐狸村園區內除了可以欣賞狐狸毛茸茸的可愛模樣之外，還能親自餵食、與狐狸近距離接觸。今年冬季就來狐狸村療癒一番，祈求新年好兆頭！

夜間滑雪新體驗。（KKday提供）

滑雪不難！歐爸滑雪團有專業教學，歐爸教練從基礎入門開始教學，穿戴裝備到各個動作一一貼心教學，過程中還會親切地用中文跟你聊天，就算是滑雪新手也不用擔心，短時間內輕鬆征服三條低程度滑雪道。冷冷的天，參加熱情的歐爸滑雪團，製造屬於自己的冬日冰雪奇緣。同時更加開夜間滑雪特殊體驗，不怕在滑雪旺季人擠人。

不走熱血路線的你，冬遊的另類選擇同樣也可以很獨特！一年僅有幾天的美山雪燈廊、白川鄉點燈，都是不容錯過的限定美景。由專屬巴士帶你前往美山雪燈廊欣賞點點燈光，領略宛如仙境的別樣冬日風情。而白川鄉點燈夜景更是經典浪漫冬日美景，漫步於世界遺産合掌造型集落，喚醒心中的童話世界！

(中時電子報)