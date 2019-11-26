韓台東傾聽之旅 讓人民安居樂業 11:432019/11/26 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜到卑南鄉文衡殿參拜。（莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 殿外擠滿大批支持者。（林宏聰攝） 國民黨總統參選人韓國瑜26日展開台東傾聽之旅，上午11時到卑南鄉文衡殿參拜，殿外聚集大批韓粉揮舞國旗高喊總統好、韓國瑜凍選，足見韓的高人氣。 韓國瑜表示，來拜關公學習忠義精神，無論是關聖帝君、玉皇大帝及土地公等神明都要保佑民眾能夠安居樂業，政治人物不管是總統、縣長、市長、鄉長及里長也是希望民眾能過好日子。 韓國瑜強調，2020之後政府一定要更有效率更良好，讓人民能更真正的享受到「安居樂業」的日子。 (中時 ) #韓國瑜 #台東 #安居 #總統 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 利菁麻辣提問 韓綜藝魂上身 04:102019/11/22 政治要聞 高雄街頭民調 韓支持度超意外！ 14:092019/11/22 政治 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 出席後援會 韓與婦女勞工站在一起 02:512019/11/23 政治要聞 怒駁外電報導！ 韓國瑜：有拿中共一塊錢就退出總統選舉 15:082019/11/23 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ 08:132019/11/25 政治 博恩節目現場打電話邀上節目 韓國瑜：Yes, I do！ 23:472019/11/25 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜為何選得這麼辛苦？他：怪一個人 - 政治 葉毓蘭接受周玉蔻專訪 火藥味爆棚 - 政治 蔡真大贏韓？蔡正元驚爆真實民調 - 政治 韓國瑜冒出一番話！黃暐瀚讚：直接放大絕 - 政治 蔡韓最新民調 網傻眼：竟然逆轉了！？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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