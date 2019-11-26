殿外擠滿大批支持者。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜26日展開台東傾聽之旅，上午11時到卑南鄉文衡殿參拜，殿外聚集大批韓粉揮舞國旗高喊總統好、韓國瑜凍選，足見韓的高人氣。

韓國瑜表示，來拜關公學習忠義精神，無論是關聖帝君、玉皇大帝及土地公等神明都要保佑民眾能夠安居樂業，政治人物不管是總統、縣長、市長、鄉長及里長也是希望民眾能過好日子。

韓國瑜強調，2020之後政府一定要更有效率更良好，讓人民能更真正的享受到「安居樂業」的日子。

(中時 )