自稱是「共諜」的陸籍男子王立強，向澳洲媒體爆料，他透過中國創新投資公司介入台灣去年九合一選舉；檢調發現，向心、龔青2人是11月21日持香港特別行政區的藍色護照入境，並預計於24日傍晚搭乘華航班機飛往香港，據了解，向、龔2人供稱，2人來台多次，但2人這次來台的目的是來台進行醫美健檢，對於被扯入共諜案覺得很冤枉。

據了解，向、龔2人今早偵訊後離開北檢，2時多入住君悅飯店，2人因遭漏夜偵訊，相當疲累，目前尚未出房門一步。

據了解，向、龔2人對於台灣的醫美健檢品質很有信心，尤其是龔青很喜歡台灣醫美，因為大陸自今年8月分就限縮陸客自由行，2夫妻是早就排定這次來台行程，這次來台除了洽談商務尋友之外，主要是在台進行醫美健檢。

王立強向澳洲媒體爆料後，移民署立即調閱中國創新投資人員在台出入境紀錄，發現向心、龔青2人，於11月21日持香港特別行政區的藍色護照入境，並預計於24日傍搭乘華航班機飛往香港，立即在機場將2人攔下，以涉嫌違反《國家安全法》發展組織罪，要求2人配合調查，檢方訊後將2人限制出境、出海，2人暫時列為被告。

(中時 )