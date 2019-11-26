外交部昨日以嚴辭反擊在野黨批評該部政務次長徐斯儉出現在澳洲媒體專訪自稱叛逃共諜王立強影帶後，中華戰略學會研究員張競在臉書發文《外交部讓人想起衙門作風》，以戲謔口吻，自稱庶民反擊外交官員處理媒體報導有失專業立場。

外交部新聞稿聲稱徐斯儉受訪，旨在說明我國在太平洋的邦交情勢與大陸銳實力議題；訪談當中並未觸及王立強案，澳洲媒體是在事後配合王立強案等時事，連貫剪輯後播出。若干政治人物不明究理，無視國際媒體專訪的事先安排與事後剪輯均需經多個月籌備，蓄意本末倒置，不僅惡意栽贓，更企圖抹黑政府事先知情共諜案等，顯然出於選舉政治動機、昧於事實、邏輯混亂。

對此張競諷刺的在貼文中表示，對於貴部政務次長徐斯儉接受外媒訪問後，在播出前未能審視其內容，遭致外媒剪接引起社會負面觀感遭致評議，庶民深感貴部官員行事草率粗糙不堪，遭致外媒任意套用卻毫不以為意，更厚顏無恥出面罵街，真是好大個官威好大個衙門，庶民繳納稅款養此無用官員，實在深感遺憾！

張競指出，辦理外交必須如臨深淵如履薄冰，受訪製作影帶遭人剪輯串接喪失原意，尚不知其嚴重性，還厚著臉皮出來謾罵在野黨批評，甘作政治打手，實在讓外交官員風骨喪失顏面掃地。若如貴部所述情節，假若受訪後可供外媒任意剪接而毫無異議，則貴部徐次長受訪影帶與色情片合併串接同時登場，貴部必然亦無從反對如此作法，不知此種作法能否符合貴部處理媒體報導政策？

張競除在臉書貼文外，更在接受本報記者訪問時表示，外交部向來重視在國外媒體主動投書，或是刻意安排媒體訪問該部高層，所有作業都是全程掌握，並且列為外館重要考核績效，怎有可能任由外籍媒體剪輯運用，這完全違背外交部作業常規。

張競並指出，外交部徐斯儉次長接受外媒專訪，被外媒剪接在文不對題報導之上，被人移花接木居然會毫不在意，未曾想到對外宣傳工作失利，必須向外國媒體提出抗議，反而將焦點轉向鎖定反擊在野黨人士，外交部不辦外交，卻在專注內鬥，乾脆改名叫「內鬥部」算了！

(中時 )