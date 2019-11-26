七六人今天在客場挑戰衛冕軍暴龍，沒想到卻在最後4分鐘攻擊當機，在1分未得的情況下96比101慘遭逆襲。

最後5分16秒托必亞斯哈里斯得手，七六人94比88領先，最後4分03秒賈許理查生投進中距離跳投，七六人96比91，然而接下來243秒七六人99次出手全部落空，主場作戰的暴龍抓住機會，席亞卡完成三分打將比數超前，范維利特兩罰俱中取得3分優勢，最終再由席亞卡投進壓哨球，暴龍靠著10比0攻勢逆轉了戰局。

暴龍勝利功臣席亞卡25分、7籃板，范維利特24分、8助攻，荷林斯傑佛生16分、10籃板，阿努約比12分，泰倫斯戴維斯11分，諾曼鮑爾10分。

突然當機的七六人，4連勝止步，恩比德11次出手竟然0中，實在太讓任意外了，班西蒙斯10分、9籃板、14助攻，賈許理查生25分，托必亞斯哈里斯18分，荷福德11分、10籃板。

(中時電子報)