方羚、鄭怡芬組成的彈唱組合「能量天使」帶來來自台東阿美族的陽光、純淨歌聲。（譚宇哲攝）

氣球達人劉炫成秀出拿手的氣球表演。（譚宇哲攝）

新北市勞工局26日發表「轉念·起飛」紀錄片。（譚宇哲攝）

44歲的盧斯勇一出生就因青光眼導致失明，卻沒有磨滅他對爵士鼓的熱情嚮往，如今他已是北北桃等多個縣市的知名街頭藝人，也因為他天生頭歪歪，打鼓時不自主地跟著節奏搖擺，打出「歪頭勇」名號，不僅拉近與觀眾的距離，更激勵許多因逆境喪志的人，重新振作。

新北市勞工局26日發表「轉念·起飛」紀錄片，拍攝團隊花費逾半年時間記錄盧斯勇、劉炫成、方羚、鄭怡芬等4位身障街頭藝人，呈現他們面對生命變故，如何在轉念後從街頭舞臺開啟新人生，並由藝人卜學亮獻聲配音，引領觀眾一起觀賞他們激勵人心的生命故事。

盧斯勇在紀錄片發表會現場表演拿手的爵士鼓表演，炒熱現場氣氛，方羚、鄭怡芬組成的彈唱組合「能量天使」帶來來自臺東阿美族的陽光、純淨歌聲，溫暖人心；氣球達人劉炫成也秀出拿手的氣球表演，讓人印象深刻。

「節奏就像心跳，從我出生就開始有心跳，也把節奏帶來了！」盧斯勇說，從小學就立志當鼓手，正式學打鼓已經24年，音樂是他一輩子的工作和樂趣，希望帶給觀眾開心、正能量。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市有148位身障街頭藝人，身障者有不同的故事，透過紀錄片的拍攝，希望讓觀眾了解身障者不一樣的潛能與可能，年關將至，也希望社會大眾及企業支持，邀約身障街頭藝人演出，讓他們的才藝被更多人看見。

勞工局表示，紀錄片將於明年透過巡迴放映活動，進入校園與社區進行生命教育，並希望民眾在觀賞後對身障者就業更加了解與支持，完整版紀錄片請上YouTube「身障街藝」頻道觀看，身障街頭藝人尾牙商演邀約事宜歡迎電洽勞工局(02)2967-5408余小姐。

(中時 )