針對王立強「共諜案」，國民黨總統參選人韓國瑜競總發言人葉元之表示，民進黨擅長「韋小寶式說謊」，七分真、三分假，講得煞有介事，故意拿其實跟韓國瑜毫無關係的王立強來影射；他呼籲蔡政府若真有共諜就趕快去抓，否則一直抹黑抹紅到過頭，終將引起民眾反感。

葉元之說，共諜有沒有涉入台灣選舉，其實與國民黨、韓國瑜都無關；但蔡政府講半天，從去年就一直說有，一直在製造恐共牌，到底有沒有具體案例？就講嘛！但都沒有，中共連香港選舉都左右不了，怎樣左右台灣選舉？

他說，王立強事件引起台灣關注，是因為現在剩40幾天就要選舉，王指證歷歷說去年給韓兩千多萬，這才是大家關心的事。但民進黨擅長用韋小寶式說謊，以七分真、三分假的方式，說因為有共諜案在查、有抓了向心被抓去偵辦、蔡英文有說過中共滲入宮廟之事，就直接跳到說韓國有拿了錢，但其實若有共諜就直接抓嘛！與韓何干？正常是指控別人要拿出證據，現在變成被指控的人必須證明自己沒有。

葉元之說，其實很多事情若打過頭，民眾會反感，就像所謂「豪宅案」，民進黨為何不打了，就是打過頭，尤其是韓夫婦連住妹妹家，也被說要申報，完全打過頭。

對於前總統陳水扁指韓國瑜、宋楚瑜裝窮騙選票，指韓不是庶民。葉元之說，不知為何一個保外就醫的人可以一直出來講話，大家都知道，最有錢的是陳水扁，越選越有錢，在海外也有錢，阿扁的說法可能是阿扁那種有錢人的想法，讓人不知在講什麼。

至於先前希望在11月中旬，韓蔡民調能黃金交叉，但最近有民調指韓與蔡民調差距達19％，葉元之說，其實先前雙方民調拉到3％至6％，後來因不分區影響而拉大。至於最近的民調，有些轉到未表態，但韓每場活動都感受到熱呼呼的民心，民眾希望改變一切，已給民進黨一次機會了，但民進黨都沒從民眾的角度好好施政，民主政治就是做不好就下台，相信民眾會做最好的選擇。

有關李佳芬取消赴新加坡訪問僑胞，葉元之說，因為原本以為到星國會見僑胞是單純餐敘，雖然行程安排都未透過駐星代表處，不過代表處突然告知星國政府認為維安要升級，恐有困擾，韓競總基於台星友好，才主動決定取消李佳芬赴星。

(中時 )