美國地質調查所（USGS）表示，阿爾巴尼亞的希亞克（Shijak）西北方10公里發生地震，規模6.4。

路透社報導，這起地震震源深度10公里，時間發生今天格林威治時間0254（台灣時間上午10時54分）。

目前尚無災損或傷亡消息。

(中央社)

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