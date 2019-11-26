健保邁入第24年，健保署滿意度調查發現，民眾對健保滿意度達89.7％，為正史新高，但醫界對健保滿意度未達4成。健保署長李伯璋表示，國人對健保持正向肯定態度的三項主要原因為「就醫可近性、減輕醫療負擔、健保保費收費合理」，顯示健保制度確實降低民眾就醫經濟障礙，醫界滿意度雖有待努力，但已有明顯成長，來自醫界及民眾的心聲，健保署都必須考量。

健保今舉行「發展資料治理於健保服務之創新模式研究」2019年成果發表會，由國立陽明大學醫務管理研究所林寬佳教授及國立臺灣大學健康政策管理研究所董鈺琪副教授分別報告健保民眾及醫界滿意度調查結果。

林寬佳表示，在民眾滿意度調查部分，超過7成的民眾認同健保分級醫療政策，進一步分析不認同者的關鍵因素，有7成民眾認為大醫院的專業普遍較好，以及近5成民眾無法自我辨識輕症與疾病嚴重度的高低，另有6成多的民眾沒有常去自家庭醫師，認知因素是分級醫療就診行為改變的阻力。

在醫界對健保滿意度部分，董鈺琪副教授表示，調查結果發現，西醫師對健保滿意度從2017僅有17.3％上升到今年的33.7％，牙醫師則從2017年的30.6％上升到今年的36.6％，不滿意度均有下降的趨勢，顯示醫界對於健保的態度朝向定正向發展。

李伯璋指出，健保是政府施政滿意度最高的政策之一，民眾對全民健保的高滿意度，醫護人員的共同努力功不可沒，醫師對健保滿意度的提升及不滿意度的減少，顯示健保署在改善醫療環境的努力切中醫師關注的重點，包括導引醫院減少輕症服務，實施「專業雙審及公開具名」，減少爭審案件並發展精準審查，調整隨機與立意抽樣的件數占率等，在健保永續理念下，將持續瞭解醫界對於健保政策實施的看法，作為未來溝通及施政的依據。

(中時 )