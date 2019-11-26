警方制止，還當場被嗆你們警察很獨裁。（摘自臉書社團／王志偉花蓮傳真）

太管處副處長張登文強調，交警方蒐證後，開罰。（王志偉攝）

這是一個怎樣的偏差觀念？！太魯閣國家公園九曲洞昨午聚集疑似不知哪個宗教團體，帶領約50人在場「丟紙屑」，薄薄一片棉紙，隨著風勢與氣流漂往九曲洞山谷，山谷間猶如雪片般而下，主持人稱此舉是把「罪惡隨風飄」，現場中外遊客看了當場「傻眼」，警方到場制止，還被團體「嗆：你們警察很獨裁是嗎」！保七九大副大隊長梁智先表示，國家公園法雖未制止宗教團體活動，但不能丟紙屑、使用明火，違者可依國家公園法第13條之6款開罰，也強調已依據民眾提供影像蒐證中。

張姓網友在地方花蓮人臉書社團po文說「帶了幾個外國朋友到太魯閣散步，一切都很美好，太魯閣的美也讓我很驕傲，但到了九曲洞整個心情大壞，不知道是哪來的宗教團體，男女老少在九曲洞丟紙屑，讓它隨風飛飄，主持人說你的罪跟有的沒的也會隨之飛走」。

張姓網友說，「當下看到傻眼，並立馬上前詢問並制止，但沒人理他，很不開心的還有，這群人都帶著小孩，大人在小孩前做這種錯誤教育示範，真的很扯。」文中還附上3段現場影片，短時間按讚按怒兩三千人，留言三百則。網友不爽，「這哪個邪教團體、丟臉丟到國外，人渣亂丟了垃圾、他們是腦包嗎、腦殘沒藥醫了拉⋯⋯」。

po文說，約半小時後，警察來了，團體除了不配合辦案，還侮辱警察嗆說：「台灣警察像香港一樣獨裁... ... 」。最猛的來了，當談到在國家公園他有垃圾時，那女主持人竟然說：那是有機的，可分解！！！ 我真的哭笑不得。離開時有將其他丟棄紙屑的影片傳給警察，最後網友 PS：「太魯閣真的很美，要好好保護！」

保七九大副大隊長梁智先表示，國家公園法雖未制止宗教團體活動，但不能丟紙屑、明火，違者可依國家公園法第13條之6款開罰，警方已經收到民眾提供影，並加強蒐證補強中，依法開罰。

副處長張登文表示，國家公園區內禁止遊客藉任何名義丟垃圾，或點燃物，會加強宣導，而在園區內，不管團體或個人都不允許，張登文說，事實上國人與中外遊客觀念都已不錯，在國家公園內都會回物這裡環境，「丟紙屑飛山谷」，還是頭一遭，會以個案請同仁加強宣導。

太魯閣國家公園九曲洞因落石崩塌，封閉6年整修，才在今年6月開放，讓遊客可在較安全環境中欣賞太魯閣峽谷。中外遊客最愛景點。未料卻發生宗教團體「丟紙屑飛山谷」事件。

(中時 )