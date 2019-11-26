雲林縣政府今（26）日在觀光局台北旅遊服務中心舉辦記者會，縣長張麗善表示，雲林是布袋戲的故鄉，古坑咖啡也是名聞遐邇，只要到雲林入住，就可獲得縣內咖啡地圖，目前擴大秋冬國旅方案補助的2萬間客房，只剩8千房，歡迎大家趁年底前把握機會，還能參加「住雲林、抽汽車」抽獎活動！

今天記者會包含張麗善、副縣長謝淑亞、文化處長陳璧君都出席，並以雲林行腳的演出精彩片段做開場，由太日樂集將打擊樂融合成雲林意象節目，展現雲林之美。

雲林縣政府表示，這次一口氣推出「秋冬遊專案-住雲林抽汽車」、「2019雲林行腳」、「深遊雲林~社區深度文化之旅」及「咖啡地圖消費抵用券」四樣活動，結合藝文、旅行、品咖啡與住宿抽獎活動，讓遊客與在地民眾深度旅遊品咖啡，觀賞雲林特色節目行腳演出活動。

張麗善表示，雲林縣政府長期重視藝文團體，將雲林縣傑出演藝團隊的節目推展到雲林縣境內，讓更多民眾認識，今年雲林行腳的演出陣容是由「雲林愛樂室內合唱團」、「咚咚舞蹈團」和「太日樂集」，將以布袋戲音樂組曲、微笑媽祖和雲林意象擊樂，演出令人意想不到的驚喜作品，歡迎大家來雲林遊玩、觀賞演出。

在今年特色旅遊路線方面，文化處長陳壁君表示，已從23日起推出十個場次的雲林行腳活動，演出的團隊都是雲林縣今年度傑出演藝團隊獲選演藝團體。同時段還有「深遊雲林~社區深度文化之旅」，結合古坑鄉大埔社區、虎尾鎮北溪社區、水林鄉尖山腳社區、四湖鄉?東社區、雲林縣友善農業推展協會等在地5個社區的私房秘境，推出二日遊、一日遊套裝遊程，可以一路從12月1日玩到28日迎接跨年！

陳壁君表示，縣內有72家的旅宿業者參與此次秋冬遊住宿優惠，活動期間內入住，每房就贈送咖啡地圖手冊1本，遊客可持隨書附贈的消費抵用券(50元抵用券2張)至書中介紹的店家消費，單筆消費滿100可折抵50元，讓遊客按圖索驥品嘗屬於雲林的咖啡美好！同時搭配雲林縣境內的觀光工廠、文創園區、優質伴手禮店面等借問站推廣活動，凡來到借問站的遊客也能夠享有不同的消費折扣。

針對「住雲林抽汽車」秋冬遊抽獎活動，雲林縣府說明，即日起只要在秋冬遊補助期間之週日至隔週五到雲林住宿，並申請交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊自由行」補助優惠，再至「住雲林抽汽車」活動官網登錄資訊，即可參加抽獎，獎品內容豐富，有汽車、電動機車、ipad等多項大獎，希望可以增加更多的遊客來雲林遊玩。縣府預計將會在2020年1月16日抽獎，1月20日公告，相關資訊可上網搜尋「住雲林抽汽車」官方網站查詢。

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