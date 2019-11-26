選舉在即，綠營急推反滲透法。親民黨總統參選人宋楚瑜上午主張先成立跨黨派調查委員會調查所謂共諜案再處理立法問題，而非選舉時臨時騙選票製造恐懼感，台灣人民不要在恐懼下投票。

宋楚瑜上午回應時事，針對反滲透法問題，他表示，台灣要免於恐懼的自由，政府有責任把共諜問題向人民清楚交待，到底王立強有沒有入境過，國安單位及移民署出入境資料要明確向人民交待 。

宋楚瑜也呼籲，不要看到影子就打槍，如果公開質疑有資金進來台灣，金管會要非常清楚的向人民交待，假如他執政的話要讓人民相信政府有能力清查資料，台灣能聽澳洲的嗎，會聽別人資訊嗎，我們有自己的政府單位，

宋楚瑜並批評，每次看到民進黨處理事情，都是交給立院黨團，好像行政單位不見了，包括 一例一休、公投，政府機關都沒有人提出來完整資訊，所以每次立完法都要改，所以親民黨希望由立法院成立跨黨派調查委員會，要求國安金管單位向人民說明，如果行政單位發現有什麼漏洞，才由行政院經正式討論再提出法案，不是選舉時臨時騙選票製造恐懼感，台灣人民不要在恐懼下投票，大家都說香港沒民主只有自由，難道台灣人民不如香港有投票的自由選擇嗎？

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(中時 )