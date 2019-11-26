蔡英文總統今接見「美國聯邦眾議員佛羅瑞斯（Bill Flores）及瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）訪問團」時表示，這段時間以來，香港人民追求民主自由，卻遭到鎮壓。香港情勢的惡化，更凸顯出台美共同捍衛民主自由價值的重要性。

總統強調，台灣位於印太地區戰略前緣，是守護民主價值的第一道防線，將持續與美國在各項議題上加強合作，一起為區域的穩定繁榮發展做出更多貢獻。

總統致詞時表示，還記得她在2016年剛上任時，佛羅瑞斯眾議員專程來訪，今天再次見面，令她感到非常親切。她也要歡迎瑞森紹爾眾議員第一次訪問台灣，特別是在美國感恩節前夕與大家見面，有一種好朋友相聚的感覺。

總統特別當面感謝兩位眾議員對台灣的支持。她說，佛羅瑞斯眾議員是聯邦眾議院「國會台灣連線」成員，對於台灣相關的各項議案，包括台灣參與國際組織，以及台美洽談雙邊貿易協定（BTA）等，都給台灣很大的支持。

總統表示，瑞森紹爾眾議員在今年初就任以來，也大力支持台灣，不僅連署「台北法案」及「台灣保證法案」，更投票支持友台決議案。因為有眾議員及許多人的努力，台美堅實的夥伴關係，在各個領域越來越深化。

總統提及，美國彭斯副總統上個月在公開演講提到，「美國跟台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由」，她也要說，「台灣是美國堅定的夥伴。」台灣位於印太地區戰略前緣，是守護民主價值的第一道防線。

總統說，我們也注意到，最近美國參眾兩院通過法案，支持香港的人權及民主，代表這些核心價值是不分黨派，是所有民主國家最大的共識。今年，台美舉辦了第一屆「太平洋對話」，台灣會持續與美國在各項議題上加強合作，一起為區域的穩定繁榮發展，做出更多貢獻。

總統認為，台美關係受到美國跨黨派的支持，她也期盼眾議員能夠持續支持台灣，讓台美關係更上一層樓。

(中時 )