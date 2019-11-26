日本東邦大學等組成的研究小組近日公布1項研究結果指出，大陸的黃沙飛到日本，造成孕婦生產前引起子宮內胎盤剝落的「早期剝離」現象增加了1.4倍。

《讀賣新聞》報導，這很可能是受到黃沙中含有的微生物和大氣汙染物質等影響。胎盤早期剝離會造成孕婦大量出血和胎兒缺氧，也可能導致母子一同喪命。通常有約1%的孕婦會發生此危險，原因為何並不清楚。

研究小組從2009年至2014年在設有可測量大氣中的黃沙濃度機器的東京、千葉、大阪、長崎等9個都府縣，調查因胎盤早期剝離而生產的3014位孕婦與黃沙之間的關係。

在調查將年齡等因素除外的影響時發現，黃沙飛來的1至2天後，孕婦發生早期剝離的情況與沒有黃沙的日子相比增加了40%。在調查期間中，黃沙飛來的日數依都府縣的不同，分別為15至71天不等。

過去曾有研究報導指出，受到黃沙飛來的影響，哮喘和心肌梗塞的患者會增加。調查小組也一直在調查大氣汙染對孕婦健康的影響。歸結此次的調查結果，東邦大學環境保健學講師道川武紘認為，有可能是黃沙中的物質引起發炎，才會導致胎盤早期剝離，今後還有必要做進一步的研究。

(中時電子報)