◎共諜是詐欺犯？賴清德這麼說

民進黨立院黨團26日將正式提出反滲透法草案，外界直指與共諜案爆發時間點巧合，國民黨採信對岸說法，定調王是詐欺犯；綠營副總統參選人賴清德上午陪同黨籍

◎長時間滑手機 男子頸椎長骨刺險癱瘓

46歲的小明（化名）上班時需長時間使用電腦，回到家後又滑手機，最終出現肩頸痠痛、雙腳緊繃等狀況。醫師檢查後發現，男子的脊髓受壓迫，頸部相當脆弱，只要不小心跌倒或被推，就有可能癱瘓。

◎老農採菜煮火鍋 一家3口農藥中毒

台中市龍井區7旬陳姓老農，日前因食用自種的蔬菜，造成有機磷中毒，一家3口出現頭昏、胸悶、冒汗、痙攣與呼吸衰竭等症狀，陸續至光田綜合醫院掛急診，其中1人甚至一度插管搶救，所幸經即時施打解毒劑治療後，一家人已平安康復。

◎以為完美男...網紅曝家暴驚悚畫面

大陸知名仿妝網紅宇芽，25日驚爆被男友家暴，她PO出被拖出電梯影片佐證，後悔沒早點看清對方真面目，直到男友威脅若把家暴一事說出，他就去自殺，宇芽才清醒決心分手。

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(中時電子報)