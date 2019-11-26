龍華科大化材系74歲碩士生蕭科耀，本屆競賽獲金銀雙獎，寶刀未老。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

2019第10屆IIIC國際創新發明競賽成績揭曉，龍華科技大學師生團隊表現亮眼，在本屆競賽13個國家、418件作品中脫穎而出，勇奪8金7銀3銅共18面獎牌，較去年5金6銀佳績後，奪牌數再創新高。

值得一提的是，龍華科大化材系碩士生蕭科耀，現年74歲，本身亦是成功的創業家，擁有43張發明專利，這次競賽以作品「太陽能露營帳篷」及「摺疊式太陽能輪椅」獲金銀雙獎，不僅是本屆競賽最年長的金牌得主，用實力證明寶刀未老，而其活到老、學到老的求知精神，更是年輕後輩的最佳榜樣。

「研發產品的出發點都是觀察日常生活中的用品，發現到什麼缺點，如果能將它加以改良，並增加它的功能性、進步性與新穎性等等，這都是專利的要件！」蕭科耀謙虛地說，本次獲獎的太陽能輪椅可以來照顧行動不便的人，而露營帳篷則可以全家一起出動，實用又環保，希望這兩項產品能夠得到廠商的支持，讓它順利商品化。

從事專利研發已逾30年，蕭科耀第一張專利是「大接小燈座」，於民國74年拿到專利，也獲得發明展銅牌獎肯定。而這項產品從研發、開模到產品的組裝，都一手打造，並透過貿易商將產品外銷到國外，也使他賺了人生第一桶金。

本屆IIIC國際創新發明競賽，龍華科大更與光啟高中大手攜小手，由化材系主任蕭瑞昌帶領碩士生蕭科耀、大三生梁世錡、五專生蘇聖勛及光啟高中學生高毓鴻，作品「太陽能露營帳篷」榮獲金牌；蕭瑞昌帶領蕭科耀、大三生劉益嘉、五專生曾志豪及光啟高中學生李妤喜，作品「摺疊式太陽能輪椅」則獲得銀牌肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，今年適逢該校創校50週年，秉持「務實、卓越、創新」教育理念，為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。近年來學校積極與產業界實務合作與交流，並鼓勵師生參與國內外競賽及展覽，藉由參賽過程啟發創新思維，提高個人創新才能，進而創造產品價值，為龍華學子打造職場黃金競爭力。

葛自祥強調，為有效運用科大端之充沛資源，在教學及專題製作方面，龍華科大教師協助光啟高中108學年高中職「生活科技」及「資訊科技」新課綱，以及汽車科專題製作等教學，落實高職與科大端之銜接，讓技職學生擁有更多元的學習機會。光啟高中黃東榮董事長及陳成業校長也特別感謝龍華團隊協助該校競賽及新課綱之教學，希望兩校大手攜小手資源共享、共好、共榮。

(旺報 )