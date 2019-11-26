前台東縣長吳俊立（左1）全程陪同。（林宏聰攝）

韓國瑜26日進行台東傾聽之旅。（莊哲權攝）

國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅，下午5時10分將出席聯合競選總部成立大會，根據獨家掌握，先前鴻海董事長郭台銘選定的副手、前台東縣長黃健庭也將出席，黃健庭向本報記者證實，他下午會到場，但是否上台，「完全看韓競選總部如何安排」，等同展現藍軍大團結氣勢。

先前韓國瑜初選雖勝出，但鴻海董事長郭台銘宣布退黨後將參選的消息卻不斷，更傳出副手人選是前台東縣長黃健庭，甚至只傳出黃健庭只負責輔選立委的消息。

最後郭台銘則選擇退出2020總統大選，黃健庭也接受專訪證實他就是郭台銘選定的副手，更透露出郭台銘退選「關鍵7天3原因」，足見郭健庭與郭台銘的關係深厚。

如今傳出黃健庭下午將替韓國瑜站台，中時記者致電黃健庭，得到肯定答覆，黃健庭表示，會參加26日晚間的聯合競選總部成立大會，至於是否會上台？黃健庭則表示，要看主辦單位的安排。

除了黃健庭歸隊外，前台東縣長吳俊立也全程陪同韓國瑜力挺，台東泛藍大團結，在2人的加持下，「藍營凝聚一條心」，可望在2020總統大選開出好成績。

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(中時 )