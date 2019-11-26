台南小英競選總部今天舉辦「反對紅色滲透」記者會，台南立委參選人林宜瑾、立委陳亭妃等人共同聲援香港民主派大勝，呼籲全民效法香港人，用選票下架國民黨。

林宜瑾認為，這麼高的投票率，是用反送中抗爭讓將近7千位香港人的喪命，很多港人認為，這次不去投票，下次沒機會投。希望台灣人要記住歷史殷鑑，德國人1932年投給希特勒，下一次投票是1949年；捷克人1946年投給共產黨，1990年才爭取回民主選舉。

小英台南競總發言人蔡麗青表示，這次民進黨選擇端出最強組合，不論正副總統搭擋，還是立委人選，都是一時之選。

林宜瑾強調，去年11月24日高雄人投出韓國瑜，現在很多人後悔，明年如果投錯總統和立委，台灣人可能會後悔一輩子，她說，國民黨議員蔡育輝因為這份不分區名單已經跳海了，更公開要求吳斯懷與吳敦義退出不分區名單，「我也呼籲對手林燕祝盡快跳船求生！」

立委陳亭妃認為，這次選舉不只是個人選舉，也是全台灣選擇，呼籲台灣人要用這次的選票，拒絕那些力挺一國兩制、力挺九二共識的候選人，台灣才有未來。

陳亭妃也分享許多台南鄉親的心聲，都不希望吳斯懷和葉毓蘭進入國會，所以在這次的選舉，台灣人必須表達清楚的意志，不論是總統、立委還是政黨票，都必須支持唯一力挺台灣的民進黨。

(中時 )