國民黨立委曾銘宗（中）、賴士葆（右）、費鴻泰（左）上午舉行「揭開台商回台投資真相 蔡英文別再混淆視聽」記者會。（趙婉淳攝）

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆近日緊追台商回台投資「掛蛋」議題，今又舉行記者會開轟，痛批蔡英文總統把財政部的租稅特赦和經濟部鼓勵台商回台投資行動方案混淆，「若真不懂就不要喬太守亂點鴛鴦譜」，勿再混淆視聽，且需向國人道歉。

曾銘宗強調，國民黨歡迎台商回台投資，一起拚經濟，改善低薪情況，但他質疑蔡政府刻意灌水、吹牛皮，他解釋，台商回台投資有3大管道，分別是財政部「境外資金匯回管理運用及課稅條例」、經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，以及「其他台商回流方案」。

曾銘宗指出，自己質疑的是經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，蔡政府一昧膨風，稱台商回台投資金額近7000億元，然而經濟部次長林全能11月18日答詢坦言，目前從海外匯回的資金是零。當天被蔡英文總統質疑「匪夷所思」，他回送「蔡英文搞不清楚狀況，不要信口開河，假設對業務不熟，可問財政部長蘇建榮的看法」。

國民黨立委費鴻泰批評，真不知道蔡英文的講法是裝不懂，還是真不懂，若真不懂，就不要喬太守亂點鴛鴦譜。財政部推動的租稅特赦，是讓躲在海外的錢匯回台灣，防範各國洗錢防制，而蔡英文把租稅特赦和經濟部行動方案搞混，真是外行。他同時敬告蔡英文，不知道就說不知道，不要混淆視聽，他感覺蔡是真的不懂，談話令人匪夷所思。

國民黨立委賴士葆說，蔡英文原本說資金回流7千億元，後又改口稱是審核通過，這不就證明原來是講錯，而行政部門為了迎合、拍蔡英文的馬屁，「只要有投資，管他錢從哪裡來」，既然蔡講錯話，就該向人民道歉，不要自己講錯轉過來就沒事，反去罵曾銘宗。

賴士葆痛批，蔡政府經濟毫無政績，拼命打國安議題，最近又搞反滲透法，搶攻深綠選票，但人民最在意的是日子有無過得更好，否則就換人做看看，應「先顧肚子再顧佛祖（意識形態）」。

(中時 )