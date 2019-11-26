台中市在2017年被美國有線電視新聞網CNN選為宜居城市，市議員張耀中26日質詢說，深入城市街區角落卻發現外牆水管併排外露、水塔外掛，路旁台電纜線尚未地下化等，嚴重影響市容觀瞻還能宜居嗎？都發局長黃文彬說，景觀自治條例還在研議中，希儘速在2020年送議會審議。

張耀中說，台中市都市建築景觀經過2年餘，還是沒有改變，如果重做一次評比，深入城市街區角落輕易能見建築物外牆水管併排外露等，甚至有閃爍霓虹的廣告招牌造成光害，還能宜居嗎？就是少台中市版的「都市景觀暨光害管理自治條例」，致使都市景觀任意發展影響市容形象。

張耀中指出，都市景觀條例需將大樓外觀高度、廣告物管理、公共設施含公車亭、騎樓人行道等有關公共空間的場所都需要納入景觀審議規範；項目包括公共開放空間與設施、植栽綠化、街道家具、照明系統、騎樓及地面高程，甚至天際線等，都要列入管制。

黃文彬強調，都發局中程施政計畫裡有對市容景觀、都市美學、街區再生等3個面向來推動「臺中市市容景觀自治條例」；景觀自治條例還在局內研議中，希望儘速在明年2020年中送至議會審議。

(中時 )