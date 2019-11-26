香港局勢近日風起雲湧，區議會選舉在平和氣氛下舉行，民主派全面報捷，共取得385個議席，建制派僅取得59個議席大敗。特首林鄭月娥今早（26日）表示，今次選舉被視為對政府表達不滿，故結果對建制派有一定影響，但稱無就區選結果收到北京要求問責的指示。

林鄭又指，她並無得到中央要求問責的指示，強調選舉結果雖然重要，但選舉過程都同樣重要，認為如果選舉違反法治及公正，會對香港造成損害，對整個選舉過程順利有最感到高興。至於建制派區選失利，林鄭月娥指政府的工作需要與支持政府的人士及政黨配合，又承認建制派選情失利與本次選舉被視為對政府表達不過此議題有關，故選舉結果對建制派有一定影響。

對於政府經過六個月來仍沒回應市民訴求，林鄭稱不少示威者以堵路、縱火等暴力行為提出要求，但她重申早在九月已經清楚表明決定撤回條例。林鄭強調，經過這六個月，不少香港人都想回到過去的正常生活，希望大家能令香港盡快回復平靜、安寧的環境。

林鄭表示，與政制及內地事務局局長聶德權多次強調會竭盡所能舉辦這場選舉，原因是要緊守一國兩制，在《基本法》下保障市民的人權和自由，同樣政府要維持法治和保持制度優勢，舉行公平公正選舉。她稱在11月24日前，香港社會仍有不斷升級暴力、堵路等問題，甚至紅隧現時仍未開通，不過經過各方努力成功辦選舉。

林鄭說，感謝香港市民和平有序地投票，令投票率達71％；第二她感謝所有候選人參選，因這種選舉工作在極艱的環境進行，特別在選舉工程中受人身威脅、宣傳物品受損壞的候選人；第三她祝賀新當選的區議員，因地區工作是香港重要的一環，與市民生活息息相關；第四她感謝將卸任的區議員，因為不少是資深的區議員，過往的地區工作值得讚賞，最後她感謝選管會和3萬名公務員。

(中時 )