Two LeBron dimes in nine seconds ... with a KCP steal in between.



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/aCkq7JDhKt — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年11月26日

雄霸球隊實力榜第一的湖人，今天前往聖安東尼踢館，詹姆斯豪取33分、14助攻，安東尼戴維斯貢獻19分、12籃板，兩人帶領湖人114比104逆斬馬刺，勇奪8連勝。

此役馬刺剛結束8連敗，湖人則是7連勝在手，雙方尚未交手士氣就有著截然不同的變化。然而球賽開打後卻不是這樣，安東尼戴維斯手感欠佳，加上2犯纏身，湖人打來綁手綁腳，反觀黑衫軍艾卓吉與迪羅薩帶頭衝鋒陷陣，半場打完馬刺2分領先。

易籃再戰，安東尼戴維斯甦醒過來，幫助湖人逆轉超前，第四節詹姆斯完成四分打，湖人取得雙位數領先，迪羅薩雖然數度強攻得手，但還是無力阻擋馬刺的頹勢，最終以10分之差敗陣。

詹姆斯先前不滿罰球次數太少，此役8罰僅3中，但仍有33分、14助攻，包含4顆三分球，安東尼戴維斯19投7中，19分、12籃板、6助攻，波普14分，隆多13分。馬刺陣營艾卓吉砍進30分，迪羅薩24分，福比斯13分，懷特11分。

(中時電子報)