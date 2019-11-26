為防止中共滲透台灣，民進黨立法院黨團昨公布黨團版《反滲透法》草案，預計本周五在立法院院會逕付二讀，屆時若交付協商，照1個月的協商冷凍期，最快能通過的時間在12月31日的院會，但民進黨提案12月18日起停會，時代力量黨主席、立委徐永明今質疑民進黨打假球。對此，民進黨立委鄭運鵬向在野黨黨喊話，希望他們不用動用一個月冷凍期拖延，可以盡快討論，若有延長會期需要也會配合。

針對《反滲透法》草案民進黨團預計周五逕付二讀，在野黨認為應慢慢討論，民進黨團書記長李俊俋今表示，中共代理人相關修案在內政委員會共有8個版本，各版本條文略有不同，經過討論難以達成共識，因應黨團已擬定《反滲透法》草案，本周四將召開公聽會，蒐集各界意見，周五逕付二讀，希望這個會期可以三讀通過。

時力立院黨團總召黃國昌表示，補強台灣國安防護體系的缺漏，是朝野共同責任，應該針對修法各界討論意見，因此反對民進黨團提出從12月18日起停會的提案。

徐永明也表示，反滲透維護台灣民主體制，相信各黨團都會支持，但民進黨一面提出《反滲透法》草案逕付二讀，同時又提案12月18日立法院停會，令人質疑《反滲透法》是修真的還修假的，希望徹會停止開會提案，好好完成《反滲透法》修法。

針對時力質疑修法打假球及要求撤回停會提案，綠委鄭運鵬說，中國滲透台灣證據明顯，沒有法規也交代不過去，通過《反滲透法》草案是我們責任，也是國人的期待，期待二讀會在野黨不要動用表決，若有需要也可透過臨時會處理，《反滲透法》草案這會期三讀通過還是有機會。

(中時 )