米砂日前承認和孫安佐發生過關係，還因此墮胎引發軒然大波，對此孫安佐PO出11分鐘影片反擊，怒斥：「我不想知道妳為誰墮胎」，接著女友阿乃也在今天PO出米砂私訊，揭發對方被拒絕後，自導自演自殘戲碼，只為吸引孫安佐關切。

阿乃在IG公開米砂傳給她的私訊，只見對方寫道：「安佐今天早上沒去學校上課是因為他剛剛跑來我家找我，希望你不介意，預其剛已經接他回去了，你多關心他吧，不然他會一直跑來找我，我工作很忙的」，對此她揭發米砂被孫安佐拒絕後，假裝自殘來引起孫安佐關切，後來孫安佐確定米砂安全後就離開，未料到米砂竟立即傳私訊挑釁，這讓阿乃怒斥：「這件事我隱忍多久妳心裡清楚，現場的妳手上還拿著什麼我就不說了」，更直指米砂刻意挑時間點說嘴後就神隱，似乎暗示早有預謀。

阿乃曝與米砂對話截圖。（圖／阿乃IG）

此外阿乃爆料米砂的墮胎澄清影片，讓她短時間內收入進帳數十萬台幣，怒批：「這種手法她目前第三次使用，3年前也是用同樣手法黑掉她追不到的男生」，藉此戳破米砂的真面目，讓網友紛紛抱屈：「居然忍這麼久現在才說，委屈妳了」、，「個性非常讓人覺得扭曲恐怖」。

(中時電子報)