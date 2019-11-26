僑勇國小學生領袖高峰會，補教界重量級名師呂捷來了。（學生領袖高峰會提供／謝佳潾屏東傳真）

僑勇國小學生領袖高峰會，補教界重量級名師呂捷來了。（學生領袖高峰會提供／謝佳潾屏東傳真）

僑勇國小學生領袖高峰會24日於墾丁怡灣渡假飯店，舉行2019名人有約專題演講，此次特別邀請補教界重量級名師，同時也是網路上知名網紅以及節目主持人呂捷老師南下擔任講者。現場除了學生領袖高峰會的成員以及活動志工外，總共還有三百多位恆春半島的居民參加，一起聆聽呂捷老師分享是如何從人人眼中的魯蛇，搖身一變成「溫拿」。呂捷老師的高人氣和風趣幽默的演講風格，也讓到場的居民直呼這是今年恆春半島最精彩的演講！

僑勇國小學生領袖高峰會百萬基金課程於去年成立，名人有約專題演講是圓桌論壇最重要的課程之一，希望藉由邀請出生背景與當地學生相似之成功人士，讓孩子相信，不論出生的環境以及背景如何，未來的一切，是可以透過正確的努力以及務實的執行力去改變，帶給孩子希望。

僑勇國小學生領袖高峰會會長楊汶甯以及校長黃順利也以熱情的東道主自居，歡迎恆春半島的好朋友歡聚一堂，一起聆聽呂捷老師的演講。呂捷老師也非常感謝有機會南下分享，並且在演講中，不斷的鼓勵孩子，一定要往自己的夢想前進；在未來升學時，也必須盡力考上最好的學校，因為環境會決定你將來認識的朋友和生活圈，決定你的未來。並直言，那些說學歷和學校不重要的人，都是「騙肖ㄟ」！

贊助僑勇國小學生領袖高峰會的沈氏企業人士在致詞時也提到，希望僑勇國小能當恆春半島的領頭羊，帶領在地孩子，藉由一次又一次的課程訓練，開拓視野，培養自身實力，並和恆春其他學校共享資源，達到「共好」，因為唯有這樣，才能徹底翻轉恆春半島的教育！

(中時 )