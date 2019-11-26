民進黨副總統參選人賴清德姪子、基隆市議員童子瑋，遭去年落選的同選區候選人曾紀嚴提告，指控童以「基隆市Yes We Can夢想起飛協進會」名義招待選民免費參加旅遊活動，請求法院判決當選無效，高院認為童沒有違反選罷法，駁回確定。

高院指出，該活動的報名網頁載明「基隆港啟航遊歷委託行」，並記載活動之緣由及主辦、指導單位名稱，參與系爭活動的民眾，主觀上應認知其等係參與系爭協會舉辦之「尋憶委託行」活動，而非童子瑋的競選活動。

高院表示，該活動進行期間，童子瑋、助選員或系爭協會人員都沒有請託拜票之行為，且活動支出費用為船舶租借費1萬多及保險費4628元等項，未發放餐盒、茶水，參與民眾每人所受平均利益甚微，不致影響參與活動民眾之投票意向。

高院認為童子瑋擔任該協會理事長，而辦理系爭活動，沒有違反選罷法的行為，曾紀嚴請求判決童子瑋當選無效，應為無理由，駁回請求確定。

(中時 )