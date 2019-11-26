衛福部食藥署今（26）公布邊境查驗不合格清單，知名品牌宜家家居（IKEA）自印度進口的TROLIGTVIS塑膠隨行杯，經檢出塑化劑濃度遠超我國標準的5.3倍；不符規定的產品達2.3公斤，已依「食品器具容器包裝衛生標準」規定退運銷毀處理。

衛福部食藥署表示，根據我國「食品器具容器包裝衛生標準」，隨行杯塑膠類的苯二甲酸二丁酯（DBP）合格標準為0.3 ppm以下（千萬分之3毫克），而宜家家居（IKEA）今年10月2日申請報驗的TROLIGTVIS塑膠隨行杯，檢驗出鄰苯二甲酸二丁酯為1.6 ppm，有違食品安全衛生管理法相關規定。

衛福部2011年曾公布我國鄰苯二甲酸酯類（Dibutyl phthalate，DBP）塑化劑的每日耐受量(Tolerable Daily Intake,TDI)參考值，鄰苯二甲酸二丁酯的TDI為每公斤體重的0.01毫克，以70公斤的成人為例加以換算，每日攝取上限為0.7毫克。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，因邊境查驗有添加試驗溶劑，日常使用下可能不會溶出高劑量的塑化劑，但若民眾用這組塑膠杯盛裝熱水，且陸續喝下1000毫升，那麼很有可能會喝進1.6毫克的鄰苯二甲酸二丁酯，數值已超每日攝取上限。

楊振昌表示，塑化劑並沒有急性毒性，但長期下來會累積人體造成慢性毒性，長期暴露或吸收高劑量塑化劑可能影響男性生殖器官發育不全、女性性早熟、女性乳癌以及影響甲狀腺功能等，建議盡可能減少使用塑膠袋裝熱食，建議外出以不鏽鋼或陶瓷等材質容器取代塑膠容器為佳。

(中時 )