交通部觀光局自9月推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，雲林縣政府為吸引國人自由行及住宿，特別在秋冬旅遊期間推出「雲林行腳活動」、「咖啡地圖消費抵用券」及「深遊雲林社區深度文化之旅」等活動，結合藝文、旅行、品咖啡與住宿抽獎，讓遊客與在地民眾深度旅遊品咖啡，觀賞雲林特色節目行腳演出，還有機會參加「住雲林抽汽車」活動奪大獎。

雲林縣政府26日於交通部觀光局旅遊服務中心舉辦聯合記者會，縣長張麗善、文化處長陳璧君等人均蒞臨現場，開場由「太日樂集」將打擊樂融合成雲林意象，展現雲林之美。

雲林縣長張麗善致詞表示，來雲林深度旅遊，除有好山好水，好吃好玩外，還有很多農特產品，把雲林的好、雲林的美推薦給大家；剛好搭上交通部觀光局的列車，秋冬遊將送汽車，從9月1日推廣至今，住宿2萬人次已用完1萬2千人次，僅剩最後一個月，有8千人次在等大家，而且雲林最近辦了「台灣國際咖啡節」、「台灣國際偶戲節」等活動，搭配咖啡地圖，讓大家從圖中找到漂亮的咖啡店。

張麗善表示，雲林可從山遊到海，在海拔1800百公尺的山區看日出，無論是劍湖山、草嶺石壁，還有「雲嶺之丘」，只要一腳踩在三角點上，可跨越雲林、南投、嘉義共三縣市，是很難得的景點，另有媲美美西大峽谷的萬年峽谷。

雲林縣文化處長陳壁君表示，本縣有72家旅宿業者參與此次秋冬遊住宿優惠，活動期間內入住，每房贈送咖啡地圖手冊1本，遊客可持隨書附贈的消費抵用券至書中介紹的店家消費，單筆消費滿100可折抵50元；同時搭配雲林縣境內的觀光工廠、文創園區、優質伴手禮店面等借問站推廣活動，凡來到借問站的遊客，也能夠享有不同的消費折扣。

即日起，只要在周日至隔周五到雲林住宿，並申請「擴大國旅秋冬遊自由行」補助優惠，再至「住雲林抽汽車」活動官網登錄住宿日期、旅宿業名稱、等個人資訊，即可參加抽獎，獎品有汽車、電動機車、ipad等多項大獎。縣府預計在2020年1月16日上午抽獎，1月20日公告，相關資訊可上網搜尋「住雲林抽汽車」官方網站查詢。

(中時 )