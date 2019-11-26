南科實中FRC6998機器人團隊自製AI遙控垃圾車，到善化區蓮潭里協助社區清掃環境。（南科實中提供／劉秀芬台南傳真）

南科實中FRC6998機器人團隊自製AI遙控垃圾車，到善化區蓮潭里協助社區清掃環境。（南科實中提供／劉秀芬台南傳真）

南科實中FRC6998機器人團隊日前自製一台AI遙控垃圾車，到善化區蓮潭里協助社區清掃環境，造型奇特的自走垃圾車也引起路人圍觀稱讚，相較於掃街清潔人員傳統手拉兩輪推車，可以大幅減輕人力負擔。

南科實中校長秦文智表示，智慧機器人的發展如火如荼，也影響日常的生活習慣，學校推動智慧機器人研究團隊，除了結合南科管理局，培育智慧機器人的人才外，也希望學生能將所學融入生活，奉獻社會，因此才會結合社區需求，打造簡易的遙控垃圾車。

FRC6998機器人團隊指導老師蔡汶鴻表示，蓮潭里不少居民都在南科工作，子女也大都在南科實中就讀，由於里長陳紫晶對社區環境的維護不遺餘力，也成立環保志工隊來維護社區環境清潔，為了讓學生將所學融入社區公益中，因此帶著學生打造一台遙控垃圾車。

這台遙控垃圾車雖然造型簡易，用輪胎及木板架構整輛垃圾車，但其中所涵蓋的電路配置、遙控系統及乘載力學等，都需要專業的知識與技能，學生將平常智慧機器人課程所學的專業技巧，打造出遙控垃圾車，也是花費不少功夫。

FRC團隊日前利用假日，帶著遙控垃圾車前往蓮潭里清潔環境，在遙控垃圾車上放上兩個垃圾桶，學生則拿著鐵夾，沿著道路邊撿拾清理垃圾，夾起來的圾垃直接放入遙控垃圾車內，對於發揮專業做公益，學生都相當開心。

南科實中FRC6998機器人團隊自製AI遙控垃圾車，到善化區蓮潭里協助社區清掃環境。（南科實中提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )