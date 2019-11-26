韓國瑜展歌喉 批政府不夠照顧原住民 12:512019/11/26 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜（右1）引吭高歌。（莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜（右2），參訪伊濘部落。（莊哲權攝） 國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅第4站來到伊濘部落，不只換穿原住民傳統服飾，在替部落耆老打菜後，還引吭高歌唱起原住民歌曲，博得滿堂彩，庶民形象深入人心。 韓國瑜致詞時表示，每次看到原住民，這麼熱鬧，就想唱歌，當場引吭高歌一段原住民歌曲，感嘆選舉太複雜，跟原住民在一起很單純、很快樂。 韓國瑜強調，原住民給人樂觀與希望的感覺，但同時原住民在很多地方政府做的不夠，仔細檢討有4大工作要加強，包括教育、醫療、建設、經濟，原住民權益絕對不能被犧牲忽略。 (中時 ) #原住民 #韓國瑜 #台東 #歌曲 #部落 也許您會感興趣 推薦閱讀 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 利菁麻辣提問 韓綜藝魂上身 04:102019/11/22 政治要聞 高雄街頭民調 韓支持度超意外！ 14:092019/11/22 政治 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 出席後援會 韓與婦女勞工站在一起 02:512019/11/23 政治要聞 怒駁外電報導！ 韓國瑜：有拿中共一塊錢就退出總統選舉 15:082019/11/23 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ 08:132019/11/25 政治 博恩節目現場打電話邀上節目 韓國瑜：Yes, I do！ 23:472019/11/25 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網傻眼：竟然逆轉了！？ - 政治 韓國瑜為何選得這麼辛苦？他：怪一個人 - 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 葉毓蘭接受周玉蔻專訪 火藥味爆棚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。