國民黨總統參選人韓國瑜（右2），參訪伊濘部落。（莊哲權攝）

國民黨總統參選人韓國瑜26日台東傾聽之旅第4站來到伊濘部落，不只換穿原住民傳統服飾，在替部落耆老打菜後，還引吭高歌唱起原住民歌曲，博得滿堂彩，庶民形象深入人心。

韓國瑜致詞時表示，每次看到原住民，這麼熱鬧，就想唱歌，當場引吭高歌一段原住民歌曲，感嘆選舉太複雜，跟原住民在一起很單純、很快樂。

韓國瑜強調，原住民給人樂觀與希望的感覺，但同時原住民在很多地方政府做的不夠，仔細檢討有4大工作要加強，包括教育、醫療、建設、經濟，原住民權益絕對不能被犧牲忽略。

(中時 )