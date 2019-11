雙橡園2015元旦升旗 36年來首次

美國共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)透過其發言人確認,他正擬訂一個新法案,允許台灣外交和軍事人員在美國從事官方工作時,可以展示(佩戴)他們的旗幟或穿著軍服等具有主權象徵意義的作為。此一法案的主要目的是解除2015年美國國務院製訂的機密文件「與台灣關係指導方針」(Guidelines on the Relationship with Taiwan)備忘錄的做法,提高台灣在美國的外交待遇。

《美國之音》報導說,克魯茲發言人在當地時間周一(25日)正式對媒體的詢問發表上述聲明。聲明指出,克魯茲參議員的提案是為了顯示美國和世界上所有國家與台灣站在一起,拒絕被中國共產黨霸淩。

2015雙橡園升旗典禮引起一場美台外交風波,美方表示這場升旗典禮違反美台對處理雙方非官方關係長期的理解。(圖/駐美代表處)

曾任川普和小布希政府顧問,目前是智庫國家利益中心資深研究員的惠頓(Christian Whiton),日前在哈德遜研究所(Hudson Institute)的一場座談會上公開透露克魯茲將提出《台灣主權象徵法》(Taiwan Symbols of Sovereignty Act, 簡稱Taiwan SOS Act)的資訊,目的是要「剝掉」(peel back)美國在「一中政策」下一些自我設限的舉措。例如,該法案至少可以允許在美國軍事學院就讀的台灣軍人穿著軍服,解除一部分對台灣官員造成的侮辱性作為,即便這本來就不是「一個中國政策」的規定。《美國之音》就惠頓的說法向克魯茲的辦公室求證,周一收到其發言人的電郵回覆。

知情人士表示,這個法案提出的背景與2015年美國國務院「與台灣關係指導方針」(Guidelines on the Relationship with Taiwan)備忘錄有關,該備忘錄對所有涉及台灣主權意涵的象徵都有所限制,但其內容被視為機密,連對國會人士都無法提供。

報導說,2018年3月,在美國國務院官網移除介紹台灣的網頁上原有的青天白日滿地紅旗幟圖樣後,時任眾議院外交委員會亞太小組委員會主席的眾議員約霍(Ted Yoho)在《國家利益》網站上發表文章,批評國務院在2015年更新版的「與台灣關係指導方針」備忘錄中,禁止台灣的「主權象徵」出現在美國政府官網或官方的互聯網帳號上。

他說,這個不公開備忘錄 「為美台之間的外交互動設立規則與限制」,控制了美台交往的重要層面,但外界卻無從得知其內容,甚至連國會也一般看不到這個備忘錄。他還指責時任國務院代理亞太助卿的董雲裳(Susan Thornton)在國會關於她的提名確認聽證會上,沒有對國務院官網移除台灣旗幟圖像的理由說實話。

董雲裳在聽證會上答覆參議員盧比奧(Rubio)關於為何國務院移除台灣旗幟圖像的提問時說,美國不承認代表中華民國的國旗,因此不在政府官網上顯示中華民國國旗。但約霍卻認為移除台灣旗幟的真正原因,看來是因為備忘錄中的「新規定」而不是美國的長期政策。

報導指出,在約霍提到的2015年備忘錄「新規定」之前,台灣於2015年在雙橡園舉行了極具象徵和意義的升旗儀式曾引發美台之間的爭議。雙橡園是台灣位於華盛頓市區的前大使館官邸,也是台灣駐美代表處的重要外交場所,這次的升旗儀式引發中國大陸的強烈抗議,美國政府也對台灣表示失望。有報導說,美國官員要求台灣撤換當時的駐美代表沈呂巡,但遭到台灣外交部否認。

2015年1月雙橡園升旗風波中,美國國務院副發言人哈福對此表示失望,但仍強調要「專注於未來,向前看」。(圖/劉屏攝)

雖然克魯茲準備提出的《台灣主權象徵法》具體條文還有待確定,不過法案的主要精神已見諸於美中經濟與安全審查委員會(USCC)最近才發佈的2019年年度報告中。

報告在美國對台政策方面提出的建議之一,是國會以立法強化美台安全合作,立法應該涵蓋的條文包括:明確化美台武裝部門軍職人員(uniformed members of the armed forces)為支援台灣自衛能力的直接互動完全符合《台灣關係法》及美國維持與台灣人民關係的立場;指示政府部門增加與台灣的軍事交流及培訓;以及「指示政府部門允許現役台灣軍官在訪問美國期間穿著他們的制服」、「指示政府部門允許美國現役軍官在訪問台灣期間穿著他們的制服。」

中國大陸官方一向反對美台之間任何形式的官方往來和軍事聯繫,大陸外交部多次要求美國停止這種往來,以免為台獨分裂主張提供任何平台。

