民進黨團提出《反滲透法》要在周五拚逕付二讀，立法院今天召開程序委員會，確定周五將會討論，不過國民黨團總召曾銘宗認為，這項法案事關重大，相關條文應該在委員會逐條好好討論；民進黨立委郭正亮則說逕付二讀之後還是可以黨團協商，郭也強調「激進的條文都已經拿掉了。」

對於《反滲透法》修法，曾銘宗表示，如果法案有助於提升國安，國民黨願意支持；不過修法事關重大，修法竟然不是政府機關提出而是由立委提出，且相關條文也有定義不清的問題，因此國民黨主張不要逕付二讀，應該送交委員會逐條審查。

藍委許毓仁也質疑，目前民進黨所提出的草案內容，主要關於選舉部分，但事實上相關法律在《選罷法》跟《公投法》都有類似規範，是否會變成給人莫須有罪名的修法？且其中對於如何定義「主張」、「滲透來源」以及相關團體等用詞定義不清，是不是會造成都是政府說了算？

郭正亮說，他歡迎國民黨對類似修法的支持，就他所知，這版本已經是陸委會、國安單位跟法務部協商很久，已經是第五個版本了，所以到時候政府單位都會出來背書，只是為了立法效率才由黨團提出，本來有16條的版本，限縮到只有11條，其實就是希望把一些外溢會有不好效果的都給排除，只限縮到政治行為介入選舉跟妨礙國安的管制

郭正亮認為，這個版本已經盡量擷取國民黨跟社會各界的意見，做了最大程度的線縮，雙方達成有建設的共識機會是很大的，國民黨應該要讓這案子在程序上先通過，再去院會做其他表達比較合適。

曾銘宗則批民進黨想要逕付二讀其實就是為了選舉，修法才會這麼草率，立法院變成民進黨選務單位；郭正亮則回應，逕付二讀也是會有黨團協商，屆時國民黨可以去把關，不必扣帽子，且修這個法對誰選舉有利也還不知道，國民黨同樣可以去營造反對意見，郭也強調，「有更激進的條文都拿掉了。」

(中時 )