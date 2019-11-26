「Twins」成員阿SA(蔡卓妍)不僅演藝事業有成，近年來感情上也算有個夥伴，與百億麻雀館富三代男友石恆聰交往2年多，過程低調謹慎，感受到彼此對這段感情的認真，而2018年底她的好姊妹阿嬌(鍾欣潼)結婚，親手將捧花給了阿SA，外界也盛傳她將在今年完婚，還沒盼到婚訊，如今阿SA先傳出無預警神隱，疑似懷了豪門金孫。

阿SA與石恆聰交往，一直抱持著低調的態度，2年多來感情相當穩定，先前阿SA爸爸過生日，石恆聰也出席，被認為是以「準女婿」的身分現身，讓人很期待他們的未來發展，而據《東網on.cc》報導，最近阿SA貼出的照片，被網友發現小腹有點微凸，懷疑好孕到，加上過去經常上IG分享生活點滴的她，已一個月沒更新了，突然的消失神隱，更呼應秘孕傳聞，有傳是因為懷孕還沒滿3個月，基於傳統所以小倆口還沒公開喜訊。

對於阿SA秘孕豪門金孫的傳聞，她的經紀人霍汶希鬆口回應，但卻給出否定的答案，表示這全是網路虛構傳言，「完全沒這回事」，更進一步透露阿SA最近其實健康有點狀況，免疫力低落、淋巴腫起，才去了醫院照核磁共振(MRI)，若懷孕的話，怎可能去做這個檢查，用實證打臉秘孕傳聞。

(中時電子報)