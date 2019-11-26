行政院農業委員會臺中區農業改良場為輔導農友生產安全無虞的花胡瓜，應用安全友善資材，如亞磷酸、礦物油、黃色黏板、微生物製劑及微生物肥料等，依花胡瓜不同生育階段導入病蟲害綜合管理技術，有效降低病蟲危害，且顯著提升花胡瓜產量15至20%。

臺中場表示，花胡瓜為連續性採收作物，生育期間易遭受病毒病、萎凋病、白粉病、露菌病、蚜蟲、銀葉粉蝨、薊馬及瓜螟等多種病蟲危害，採收期農民若噴施化學藥劑進行防治，恐衍生出農藥殘留疑慮。為解決花胡瓜農民防治需求，該場利用所研發的液化澱粉芽孢桿菌-Tcba05與Tcb45菌株，產製成發酵液後，於栽培初期，澆灌Tcba05之200倍稀釋液，連續2至3次，可抑制土壤傳播病害；開花結果期則澆灌Tcb45之500倍稀釋液2至3次，有助於根系生長及增加開花數；栽培期間另外搭配亞磷酸與礦物油防治葉部病害，噴施蘇力菌與懸掛黃色黏蟲板降低蟲害族群，以全方位進行病蟲害綜合管理。試驗結果顯示，該綜合管理技術可降低病毒病及露菌病發生率達50%以上，並增加2倍開花數，進而提升15至20% 的單位面積產量。

臺中場副研究員郭建志指出，臺中場致力於生物農藥與微生物肥料的研發與田間應用，Tcba05與Tcb45製劑導入花胡瓜病蟲害綜合管理操作，已展現出降低病害及提升產量的功效。有關Tcba05與Tcb45微生物菌株及其量產技術，已陸續技術移轉給相關業者，本(108)年已完備商品化所需要件，預期明(109)年可商品化上市，以提供農民應用於慣行、有機及友善環境耕作，解決連續性採收作物的生產瓶頸。

(工商 )