1名31歲OL在昨（25日）晚上8點，因心情不佳酒，竟在酒後張貼了「我快要爆啦．．．．救命．．．．」、「我現在超想殺人，有在計畫隨機殺人。目前就住在江子翠捷運站附近。鄭捷四、五年前真的就在這裡隨機殺人」等內容，此文一出立刻引起網友熱議，也有網友隨即報警。由於鄭捷事件至今仍令民眾驚慌，警方接獲報後立即成立專案小組，2小時內在該名OL租屋處將其逮捕，訊後依照「恐嚇公眾罪」將其函送法辦。

據了解，該名OL署名因為工作壓力和心情不佳等原因，竟在酒後於PTT上以「我快要爆啦．．．．救命．．．．」為標題，並在文中寫到，「我現在超想殺人，有在計畫隨機殺人。目前就住在江子翠捷運站附近 。鄭捷四.五年前真的就在這裡隨機殺人」。等恐嚇性文字，還提到希望能夠等到有家暴習慣的父親某日中風時，能一拳將他從輪椅打下來等，令該文章引發熱議，其中有網友們回覆：「你直接跟警察報名吧」、「你需要看醫生」、「卡，誰來叫警察」還有網友好心提醒，「為了你好勸你刪文吧 光第一段你就會被抓去約談了」。

不久後海山警分局便接獲民眾報案，隨即成立專案小組進行調查，根據網路IP找到了陳姓OL的租屋處，將人帶回偵訊。雖然陳姓OL表示是因為平常情緒壓抑，又加上心情不佳喝了點酒，才會在PTT上PO文紓發發洩情緒，但警方仍依照恐嚇公眾罪將其移請函送新北地方檢察署偵辦。

(中時電子報)