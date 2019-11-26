台大校長管中閔（中）。（中時資料照）

香港情勢嚴峻，不少在港台生已紛紛回國，且也有訪問生形式來台就學，台大校長管中閔為此特地署名致信給台大校內師生，強調台大亦將在不減損校內學生權益的前提下，盡力解決訪問生住宿問題。

台大官方臉書張貼管中閔今(26)日致全校師生信。管中閔在信中寫道，由於香港情勢嚴峻，各大學均提前結束本學期課程。基於大學間相互合作之精神，台大行政團隊討論後於11月14日發表聲明，歡迎在香港地區就讀的學生以專案訪問生的身份，申請來本校短期就讀，台大聲明發出後亦獲得國內多所大學響應。

管中閔表示，至11月25日截止，已完成申請程序，將於本學期來訪的學生共計 483名，其中我國學生247名，香港學生199名，其他來自16個不同地區的學生 37名。這些學生或已回台，或刻正申辦入台手續，預計將於12月初陸續抵校，本校已開始安排訪問生來台後的就讀與住宿事宜。

管中閔提到，訪問生到校後，若獲授課老師同意，將以旁聽方式參與課程。由於訪問生分屬不同年級與不同學院，各班因此增加的學生人數應屬有限，當不致增加老師額外負擔，或影響本校同學學習。台大亦將在不減損本校學生權益之前提下，盡力解決訪問生住宿問題。

管中閔指出，台大向以自由開放學風著稱，並期許成為亞洲具影響力的大學。值此特殊時期，懇請老師與同學們理解並支持台大此一行動，積極協助訪問生適應環境，加入學習。「我們相信這些學生與本校師生間的互動，將有助於彼此瞭解。」

管中閔強調，台大校方非常感謝校內所有同仁及師生為此事所付出的心力，並對協助安置來訪學生的台大系統學校（台師大，台科大），以及提供空房的老師與同仁們，敬致謝忱。

(旺報 )