瓜螟受蘇力菌感染後死亡情形。（農委會提供）

病蟲害綜合管理技術可提升花胡瓜產量。（農委會提供）

農委會台中區農業改良場為輔導農友生產安全無虞的花胡瓜，應用安全友善資材，如亞磷酸、礦物油、黃色黏板、微生物製劑及微生物肥料等，依花胡瓜不同生育階段導入病蟲害綜合管理技術，能有效降低病蟲危害，顯著提升花胡瓜產量15～20％。

台中場表示，花胡瓜為連續性採收作物，生育期間易遭受病毒病、萎凋病、白粉病、露菌病、蚜蟲、銀葉粉蝨、薊馬及瓜螟等多種病蟲危害，採收期農民若噴施化學藥劑進行防治，恐衍生出農藥殘留疑慮。

為解決花胡瓜農民防治需求，台中場利用所研發的液化澱粉芽孢桿菌Tcba05與Tcb45菌株產製成發酵液後，發現於栽培初期澆灌Tcba05的200倍稀釋液連續2至3次，可抑制土壤傳播病害。

開花結果期則澆灌Tcb45的500倍稀釋液2至3次，可助於根系生長及增加開花數；栽培期間另外搭配亞磷酸與礦物油防治葉部病害，噴施蘇力菌與懸掛黃色黏蟲板降低蟲害族群，以全方位進行病蟲害綜合管理。

而根據試驗結果顯示，這項綜合管理技術可降低病毒病及露菌病發生率達50％以上，並增加2倍開花數，進而提升15至20％的單位面積產量。

台中場郭建志副研究員指出，Tcba05與Tcb45製劑導入花胡瓜病蟲害綜合管理操作，已展現出降低病害及提升產量的功效，目前已陸續技術移轉給相關業者，今年已完備商品化所需要件，預期明年可商品化上市，盼能解決農民有機及友善環境耕作，以及連續性採收作物的生產瓶頸。

(中時 )