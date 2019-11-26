基隆市長林右昌25日針對香港泛民主派在24日的區議會選舉中大剩一事，於晚上6點多在臉書發文指出，這不只是一次選舉，而是代表香港人民對政府的不信任投票，他強調「民主自由必勝」。

林右昌在網路上以「偉哉香港！民主自由必勝！專制暴政必亡！」為題，指出受到反送中超過5個月的抗爭影響，香港24日舉辦區議會選舉，民眾積極以投票表達發聲，投票總人數達294萬人，超過7成的投票率，打破香港往年的選舉紀錄。

林右昌表示，透過這項選舉結果，充分展現出香港人民追求「民主」的決心，這不只是一次選舉，更是代表香港人民對香港政府的不信任投票及對未來的期待。他並指出，從香港看台灣，更可以了解台灣自由民主的可貴，「讓我們一起守護台灣主權與自由民主的生活方式」，他也希望國人更加重視香港局勢的發展，一起繼續為香港加油，持續往民主的道路前進。

香港第6屆區議會結果出爐，根據港媒統計，非建制派已在所有民選的452席次中拿下388席，席次占比為85.9％，而非建制派中以泛民派為絕大多數。建制派僅拿下59席，席次占比13％。

(中時 )