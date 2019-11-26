中天節目《麻辣天后傳》26日晚間11點播出主題「韓市長的麻辣問：這些問題我們憋很久了」，邀請國民黨總統參選人韓國瑜上節目接受提問。主持人利菁與韓國瑜昔日為大學同窗，兩人開心握手寒暄，利菁關心說：「同學好，歡迎你來，最近好像很忙？」韓國瑜逗趣回應：「最近非常忙，急著找工作。」利菁大笑說：「我就說他是被耽誤的綜藝人才。」

韓國瑜當場接受王少偉、哈孝遠、楊皓如、PAUL、蘿莉塔及兩位密探李懿、陳信維的麻辣提問，被問到會不會和夫人李佳芬吵架？他笑稱吵架也是一天到晚吵，甚至吵架吵多了，早上起來第一件事是回想兩人有沒有吵架，「如果沒有吵架就可以講話，吵架就不講話。」而他脾氣來得快去得也快，每次吵架都是他先把姿態放軟，至於最近一次吵架的原因，則是李佳芬覺得選舉複雜，反對他參選。

韓國瑜（中）接受麻辣提問。（中天提供）

來賓提問是否介意女兒韓冰和藝人在一起，韓國瑜提出女婿條件：「我選女婿，不分國籍、不分群族、不分貧富，只在乎個性，希望女婿開朗、陽光。」來賓則聊到男生「腎」要好，他打趣回應，如果要看「腎」好不好，可約一攤熱炒，「喝完啤酒後，看誰第一個上廁所誰輸。」蘿莉塔追問若女兒遇到渣男怎麼做，韓國瑜表示會勸女兒看開一點，這世上一個「情」字把大家困死，最傷人的也是愛情，他開玩笑說：「要問王世堅，問世間（堅）情為何物。」

已有3名子女的韓國瑜透露，他與李佳芬結婚8年都沒生，隔壁一位老太太建議他們吃鵝蛋，「連續吃了幾次，不知道是鵝蛋關係，還是我身體變好，開始生小孩。」而他失業期間幫忙顧小孩，對奶粉、尿布品牌瞭若指掌。對PAUL提問失業時如何調適心境，韓國瑜直言：「中年失業，最大一個字，悶。」

韓國瑜（左）與主持人利菁相見歡。（中天提供）

韓國瑜說在44歲至56歲期間失業，是人生最精華的時期，由於失業導致社交圈變窄，當時小孩問他，為什麼沒人來找他，也沒辦公桌，媽媽卻很多人找，也有辦公桌，坦言：「這種很難堪，你會開始封閉自己。」最後他選擇離群索居，尋求宗教幫助，這段歷程也讓他有深刻體悟，政治人物離開政壇，等於廢掉武功，也不好找工作，但如果沒失業，他可能連如何到超商買東西都不會。

同是光頭造型的PAUL則提問掉髮過程，韓國瑜自曝他28歲開始掉髮，從銅板大的範圍逐漸擴大，32歲時已經半禿，笑說：「誰可以治禿頭，誰就可以得諾貝爾獎」。他幾乎用遍生髮產品，「手指都長毛了，頭髮還是沒長。」逗趣回答讓全場笑翻。《麻辣天后傳》周一至周五晚間11點中天綜合台播出。

(中時 )